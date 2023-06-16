Gaila Ceneida Gonzalez Lopez, Kuzeyboru´da

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Gaila Ceneida Gonzalez Lopez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray ekibi son olarak sezonu Rusya ligi ekiplerinden Dinamo-Ak Bars forması altında tamamlayan Dominikli pasör çaprazı Gaila´i transfer etti. Kariyerinde Mirador VC, Capitalinas de San Juan, Cristo Rey Volleyball Club formaları giyen milli oyuncu Gaila Gonzalez; ülkemizde de 2018-2022 yılları arasında forma giydi. 1997 doğumlu ve 188 cm. boyundaki Lopez yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-16 10:47:41



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