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Öğretmeninin dövdüğü öğrenci teşekkür belgesi aldı; avukat olmak istiyor

DHA

Öğretmeninin dövdüğü öğrenci teşekkür belgesi aldı; avukat olmak istiyor


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, 2021 yılı Aralık ayında, matematik öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından dövülen ve şu an 6'ncı sınıf öğrencisi olan Talha Kocagöl (12), teşekkür belgesi aldı. Karne heyecanını yaşayan Kocagöl, "Derslerim iyi ve okuyup avukat olacağım. Yaşadığım olayın etkisini büyük ölçüde attım" dedi.
Kentte, 14 Aralık 2021'de, Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda okuyan 5'inci sınıf öğrencisi Talha Kocagöl, matematik öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından, kendisine küfrettiği iddiasıyla sınıftan koridora çıkarılarak defalarca tokatlanıp, boğazı sıkılarak dövüldü. Güvenlik kameralarının görüntülediği şiddet olayı, basına da yansıdı. 10 gün iş göremez raporu alınan Talha Kocagöl'ün ailesi şikayette bulundu. Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Ali Rıza Y.'ye ilk olarak 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ile ailenin avukatı Ali Oğuz Şahin, cezayı az bulup alt sınırdan uygulanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına, üst mahkemede itirazda bulundu. Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı haklı bulup kararı bozdu. Yeniden yargılanan Ali Rıza Y., bu kez 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da olayın ardından idari soruşturma kapsamında, Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı.
ŞAHAN GÖKBAKAR'A TEŞEKKÜR
Talha Kocagöl, olayın ardından oyuncu Şahan Gökbakar'ın desteğiyle özel bir kolejde eğitimine devam etti. Bu yıl 6'ncı sınıfta eğitim gören Talha Kocagöl, bugün, karnesini ve teşekkür belgesini alarak, "Derslerim iyi ve okuyup avukat olacağım. Daha önceki yaşadığım olayın etkisini büyük ölçüde attım. Eğitim hayatımda desteğini sürdüren oyuncu Şahan Gökbakar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Baba Duran Kocagöl de Talha'nın başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Oğlumun, bugün teşekkür belgesi alarak 6'ncı sınıftan 7'nci sınıfa geçmesi ailecek bizi gururlandırdı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-16 12:46:01

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