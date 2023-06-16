Silahla vurulup ölen avukatın cenazesi Aksaray'a gönderildi (2)



CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da dün silahla vurulması sonucu hayatını kaybeden avukat Belen Nesil Coşğun'un cenazesi, bugün memleketi Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazına Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Coşğun'un cenazesi, namazın ardından Evrah Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BAZI DEDİLLER, CİNAYET ŞÜPHESİNİN AĞIRLIKLI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Belen Nesil Coşğun'un toprağa verilmesinin ardından Aksaray Barosu'na ait sosyal tesiste düzenlediği basın toplantısında, bazı delilerin cinayet şüphesinin ağırlıklı olduğunu gösterdiğini belirtti. Sağkan şöyle konuştu:

'' 24 yaşında gencecik, pırıl pırıl kadın bir meslektaşımız sonsuzluğa uğurladık. Önünde çok güzel günleri olan ve aslında hak savunucusu olan mesleği yürüterek, belki meslek yaşantısında, yüzlerce kadının, çocuğun, şiddete uğramasını engelleyecek ve onlar için mücadele edecekti. İnsan hakları mücadelesi verecek bir meslektaşımızı maalesef kaybettik. Yürütülmekte olan soruşturmanın selameti ve meslektaşımızın manevi hatırasına saygı bakımından, baromuzun ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarına itibar edilmesi çok önemlidir. Bu soruşturmayı etkin bir şekilde takip edeceğiz. Dosyadaki bazı deliller, konuya ilişkin olarak bir cinayet şüphesinin ağırlıklı olduğunu bizlere gösteriyor; ancak net sonucun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Barosu tarafından yapılacak açıklamaları beklemek durumundayız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray DHA

2023-06-16 16:58:21



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