Yolda araçları arızalanan Sefa'yı sınava polis yetiştirdi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, babasıyla giderken araçları arızalanan Sefa Uğur, polis tarafından sınava yetiştirildi.
Ortaköy ilçesinde oturan Sefa Uğur, Yükseköğretim Kurumları Sınavı´nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesi'ne gitmek için babası Habip Uğur ile yola çıktı. Habib Uğur'un kullandığı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında arıza yaptı. Polis ekipleri arızalı aracı iterek yolu açtı. Sefa Uğur ise sınava polis aracıyla yetiştirildi.
Polislere teşekkür eden Sefa Uğur, "Sınava gelirken aracımız yolda arıza yaptı. O sırada kavşakta bulunan trafik polisleri bize gelip hemen yardımcı oldular. Hemen beni kendi anaçlarına alıp sınava yetiştirdiler. Polis aracıyla sınava gelince biraz da heyecanlandım" diye konuştu.
Babası Habip Uğur ise "Oğlumu sınava getirirken kırmızı ışıkta otomobilin baskı balatası arızalandı. Bu sırada oğlum panikledi. Kavşakta duran polisler bize yardımcı olunca sevindi ve oğlumu polis aracıyla yetiştirdiler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-17 11:47:31
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