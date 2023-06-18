Belediye işçisine `Babalar Günü´ sürprizi



AKSARAY, (DHA)AKSARAY Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Hazret Özkanlı, kent meydanında çalıştığı sırada dev erkandan çocuklarının `Babalar Günü'nü kutladığı video yayınlandı. Özkanlı da gözyaşlarına hakim olamadı.Özkanlı´nın çocukları Mustafa Özkanlı (9) ve Yusuf Özkanlı'nın (6), `Babalar Günü´nü kutlandığı bir video hazırlandı. Özkanlı, çalışma alanı olan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda elinde süpürgeyle temizlik yaptığı sırada meydandaki dev ekrandan çocuklarının videosu yayınlandı. Videoda çocuklarından Mustafa Özkanlı'nın ' Baba arkana bak, ben buradayım. Seni çok seviyorum. `Babalar Günü'nün kutlu olsun. Allah iyi ki de seni bize vermiş. Bizim için çalıştığın için teşekkür ederim. İyi varsın' diye konuşması yayınlandı. Oğlunun sesini duyup arkasanı baktığından ekranda çocuklarını gören Hazret Özkanlı da gözyaşlarına hakim olamadı. O sırada meydanın farklı noktasında bekleyen Mustafa ve Yusuf Özkanlı, babalarına gidip sarıldı. O anlarda kameralara kaydedildi.Sürpriz karşısına şaşırıp, ağlayan Hazret Özkanlı, ''Bizler ailemize helal lokma götürmek için gayret ediyoruz. Hayatın bu hengamesinde çocuklarımızı ve ailemiz de ihmal ettiğimiz zamanlar oluyordur. Ama çocuklarımız onlar için gece gündüz demeden çalıştığımızın farkında bu bir baba için gurur verici bir durum. Bizlere aile sıcaklığında yaklaşan her anımızda yanımızda olan Belediye Başkanımıza ve kurum yöneticilerimize bu sürprizlerinden dolayı teşekkür ederim. Ailem için çocuklarımız için şehrimiz için daha çok gayret edeceğim. `dedi. Sürpriz kutlama görüntüleri de belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray DHA

2023-06-18 09:29:06



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