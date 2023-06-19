15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki arkadaşını bıçakladı

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da E.Y. (15), tartıştığı V.T.T.'yi (13) bıçakla bacağından yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4691 Sokak'ta meydana geldi. V.T.T. ve E.Y. belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla V.T:T.'yi bacağından yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı V.T.T. ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-19 21:49:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.