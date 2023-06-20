Depremzede Merve, sporla yeniden hayata tutunmaya başladı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda daha önce forma giyen ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen Merve Sezer (26), sporla yeniden hayata tutunmaya başladı. Depremde Gaziantep'teki evlerinin hasar gördüğünü ifade eden Sezer, ''Deprem dolayısıyla tekerlekli kadın basketbol takımında çalışamadığım için kadroya yeniden giremedim. Depremde evim az hasar aldı. Psikolojik olarak depremin izlerini atlatamadım. Aksaray´da engelliler için birçok tesis olduğunu bildiğim için buraya geldim. Yaralarımı bu şehirde sarmaya çalışıyorum" dedi.

Doğuştan Spina Bifida (ayrık ve açık omurga) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Merve Sezer, 18 yaşında öğretmeninin tavsiyesiyle basketbola başladı. Kısa sürede milli takımda forma giymeye başlayan Merve Sezer'in Gaziantep'te oturduğu ev 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hasar gördü.

DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYOR

Sezer, depremin ardından Aksaray'a gelip yerleşti. Hayata yeniden tutunmak için tekrar basketbola başlayan Sezer, şunları söyledi:

''Spora lise üçüncü sınıfta beden eğitimi öğretmenimin, bana Gaziantep´te engelsiz basket takımı olduğu söylemesi ve onun tavsiyesi üzerine başladım. Spora biraz geç başladım. Spor bana özgüven aşıladı ve şu anda antrenörlük sınavlarına hazırlanıyorum. Spor sayesinde bütün kötü alışkanlıkları pozitife çeviriyorsun. Benim tavsiyem hem okuyun, hem de spor yapın. Aksaray tam bir engelsiz spor kenti. Tüm engelli vatandaşlarımızın spora başlamasını tavsiye ediyorum. Spor bence her şeydir."

A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Cengiz Çatal ise, "Merve bir önceki kampımıza sporcu olarak katılmıştı. Deprem bölgesinden geldi. Şu an da Aksaray´a yerleşti ve bireysel olarak spor yapıyor. Bunun yanında basketbola da devam ediyor. İyi antrenmanlarla tekrar milli takımdaki yerini alacağına inanıyorum'' dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Merve Sezer´in açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-20 10:16:09



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