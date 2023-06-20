Depremzede Merve, sporla hayata tutunmaya başladı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında daha önce forma giyen ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen Merve Sezer (26), sporla yeniden hayata tutunmaya başladı. Gaziantep'teki evlerinin hasar gördüğünü belirten Sezer, "Deprem dolayısıyla tekerlekli kadın basketbol takımında çalışamadığım için kadroya yeniden giremedim. Psikolojik olarak depremin izlerini atlatamadım. Aksaray'da engelliler için birçok tesis olduğu bildiğim için buraya geldim. Yaralarımı bu şehirde sarmaya çalışıyorum" dedi.

Doğuştan spina bifida (ayrık ve açık omurga) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Merve Sezer, 18 yaşında öğretmeninin tavsiyesiyle basketbola başladı. Kısa sürede milli takımda forma giyen Sezer'in, Gaziantep'te oturduğu ev, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gördü.

BASKETBOLA YENİDEN BAŞLADI

Depremin ardından Aksaray'a yerleşen ve hayata tutunmak için yeniden basketbola başlayan Merve Sezer, şunları söyledi:

"Spora lise üçüncü sınıfta, beden eğitim öğretmenim, bana Gaziantep'te engelsiz basket takımı olduğu söylemesi ve onun tavsiyesi üzerine başladım. Ben spora biraz geç başladım. Spor bana öz güven aşıladı ve şu anda antrenörlük sınavlarına hazırlanıyorum. Spor sayesinde bütün kötü alışkanlıkları pozitife çeviriyorsun. Benim tavsiyem hem okuyun hem de spor yapın. Aksaray, tam bir engelsiz spor kenti. Tüm engelli vatandaşlarımızın spora başlamasını tavsiye ediyorum. Spor, bence her şeydir."

A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Cengiz Çatal ise "Merve bir önceki kampımıza sporcu olarak katılmıştı. Deprem bölgesinden geldi. Şu an da Aksaray'a yerleşti ve bireysel olarak spor yapıyor. Bunun yanında basketbola da devam ediyor. İyi antrenmanlarla tekrar milli takımdaki yerini alacağına inanıyorum'' dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-20 10:43:46



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