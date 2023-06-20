15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki arkadaşını 'bisiklete binme' nedeniyle bıçaklamış



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, arkadaşı E.Y.'nin (15) bacağından bıçakladığı V.T.T. (13), taburcu oldu. V.T.T. ilk ifadesinde, "E.Y. bisikletime binmek istedi. Ben de vermeyince çıkan kavgada bıçakladı" dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 4691 Sokak'ta meydana geldi. V.T.T. ve E.Y. bisiklete binme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla V.T.T.'yi bacağından yaraladı. İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı V.T.T., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu olan V.T.T. ilk ifadesinde, "E.Y. benim bisikletime binmek istedi. Ben de vermeyince çıkan kavgada beni bıçakladı" dedi.

Polis, olay sonrası kaçan E.Y.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-20 11:55:24



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