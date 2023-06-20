Jandarma, felçli köpeğe yürüteç yaptı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da jandarma ekipleri, otomobilin çarpması sonucu sol arka ayağı felç olan köpeğe yürüteç yaptı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, otomobil çarpan köpeği veterinere götürdü. Yapılan tetkiklerde köpeğin sol arka ayağının felç olduğu tespit edildi. Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nde görevli jandarma personeli, köpek için plastik borulardan tekerlekli yürüteç yaptı. Köpek yürüteç sayesinde yürüyüp önüne konulan mamayı yedi. Jandarma personeli ardından köpeği, sahiplenilmesi için barınağa teslim etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-20 11:58:28



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