Kayınpeder, tartıştığı damadını bıçakladı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da Ali S.,(65), ailevi nedenlerle çıkan kavgada damadı Yusuf Bülbül´ü (30) sol bacağından bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ali S.,damadı Yusuf Bülbül'ün evine gitti. Kayınpeder ve damat arasında ailevi nedenlerde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesini üzerine Ali S., Bülbül'ü sol bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Bülbül, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kayınpederi Ali S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-21 17:17:25



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