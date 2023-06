Tuz Gölü´nün yavru flamingoları

Erkan ALTUNTAŞHilmi YOL/AKSARAY, (DHA)TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde sezonun ilk yavru flamingoları kuluçkadan çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri, gölde devriye görevi yaparak flamingoların gelişimini takip ediyor, jandarma ise güvenlik açısından gözetleme yapıyor.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, bahar ve yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar, üreme alanı için de gölün, özellikle Aksaray´ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, haziran yağmurlarıyla su seviyesi yükselen Tuz Gölü´nde beslenerek bölgede güzel görüntüler oluşturdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri gölde devriye görevi yaparak flamingoların gelişimini takip ederken, jandarma ise güvenlik açısından gözetleme yapıyor.

'ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE SAYININ HER YIL ARTIĞINI GÖZLEMLEYECEĞİZ'

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Tuz Gölü havzasında bu yıl yağış miktarının fazla olması nedeniyle yavru flamingolarının sayısında da artış olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Dinçer, ''Flamingoların doğal yaşam alanı olan Tuz Gölü havzasında bu yıl yağışların bol olmasıyla beraber çok sayıda yavru flamingo kuluçkadan çıktı. Şu anda binlerce flamingo yavrusu var. Bölgemize görsel bir güzellik sunuyor. Bu flamingolar, hayvanseverlere çok güzel bir şölen yaşatıyor. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda ise bu sayının daha da artmasını temenni ediyoruz. Flamingo şölenini de tüm doğa ve kuşseverleri Aksaray´a bekliyoruz. Tuz Gölü'nde flamingoların korunması içinde yerel yönetimler ve devletimizin diğer kurumları ile birlikte tedbirler almaya da devam ediyoruz. Flamingoların ülkemizde yaşam alanları sınırlı sayıdadır. Tuz Gölü de bunlardan birisidir. Doğal güzelliğimiz olan allı turnaları yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için, bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmeyi çalışıyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerle sayının her gecen yıl artığını da gözlemleyeceğiz" dedi. (DHA)FOTOĞARFLI DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ Hilmi Yol

