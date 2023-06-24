Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da bayram tatiline giden ailenin otomobili yoldan çıkıp devrildi. Kazada Asel Kesik (2) yaşamını yitirdi, 8 aylık hamile annesi Hüsra Kesik´in (36) de olduğu 5 yakını yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, AksarayAdana kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a bayram tatiline gitmek için ailesiyle yola çıkan Lütfü Kesik'in (30) kontrolünü kaybettiği 34 FMA 976 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp devrildi. Sürücü Lütfü Kesik, eşi Hüsra Kesik, kızı Asel, oğulları Ömer Asaf (7) ve Hızır Ali Kesik (5) ile baldızı Miray Bakı (30) yaralandı. Araçta sıkışan baba Kesik, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye girerken Lütfü Kesik, ağlayan oğulları Ömer ile Hızır Ali'yi "Korkmayın oğlum. Siz iyi misiniz?" diyerek teselli etmeye çalıştı, sağlıkçılara da kızı Asel'i sordu. Hastaneye kaldırılan Asel Kesik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 8 aylık hamile annesi Hüsra Kesik'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-24 11:50:24
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