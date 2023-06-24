Aksaray'da, sulama kanalında kadın cesedi bulundu



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sulama kanalında, kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Laleli Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi Çevredekiler, sulama kanalında bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balcığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülürken, Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç, "Kanaldaki su öğlen saatlerinde azalır. Biz daha sonra atıldığını düşünüyoruz" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-06-24 23:41:43



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