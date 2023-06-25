Yol kenarında yürürken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yol kenarında yürürken hafif ticari aracın çarptığı Gökhan Genç (33), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Zeki Ermiş (30) yönetimindeki 68 ER 647 plakalı hafif ticari araç, yolun kenarında yürüyen Gökhan Genç'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Gökhan Genç, ağır yaralandı. Sürücü Ermiş, kanlar içindeki Genç'i aracına alıp hastaneye götürmek için yolu çıktı. Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. Ermiş, yolda yaralı Genç'i, ambulansla gelen sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Genç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Ermiş, gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-25 00:09:28
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