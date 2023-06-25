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Bayram alışverişine geldi, kazada öldü

DHA

Bayram alışverişine geldi, kazada öldü


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yol kenarında yürürken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren işitme engelli Gökhan Genç'in (33) bayram alışverişi için beldeden kent merkezine geldiği ortaya çıktı. 
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Zeki Ermiş (30) yönetimindeki 68 ER 647 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen Gökhan Genç'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Genç, ağır yaralandı. Sürücü Ermiş, Genç'i aracına alıp hastaneye götürmek için yola çıktı. Ermiş, bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. Ermiş, yolda yaralı Genç'i, ambulansla gelen sağlık görevlilerine teslim etti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde oturan Gökhan Genç'in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Genç'in  bayram ve 1 Temmuz'da yapılacak kız kardeşinin düğün alışverişi için beldeden bir arkadaşıyla Aksaray´a geldiği ve otomobilden inip yürürken kazanın yaşandığı öğrenildi. Genç'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Demirci beldesi mezarlığına defnedilecek. Gözaltına alınan sürücü Zeki Ermiş'in polisteki işlemleri devam ediyor. (DHA)
  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-25 11:34:18

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