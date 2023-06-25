Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi; eşi ve üvey oğlu gözaltında  (2)



ÜVEY OĞLU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: BOĞARAK ÖLDÜRDÜM

Aksaray'da sulama kanalında ölü olarak bulunan Şengül Keleş'in, ölümüyle ilgili şüphe üzerine gözaltına alınan üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti itiraf etti. Şengül Keleş'i boğarak öldürdüğünü belirten Özgür Keleş, ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım." dedi.

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'den sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, boşanma kararı aldığı belirtildi.

Keleş'in gözaltına alınan boşanma aşamasındaki ikinci evliliğini yaptığı eşi Yavuz Keleş ve Özgür Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray DHA

2023-06-25 22:45:03



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