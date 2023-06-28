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Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

DHA

Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da bayram tatili için memleketleri Hatay'a giden depremzede iki ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada 1 yaşındaki Cafer Ali Üzüm hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. 
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında NiğdeAnkara otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Hatay'a giden İbrahim Kaplan (25) yönetimindeki 34 GHY  552 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada araç içindeki minik Cafer Ali Üzüm olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü İbrahim Kaplan, eşi Filiz Kaplan (24), çocukları Ahmet (3) ve Abdurrauf Kaplan (6), babası Abdurrauf Kaplan (67) ile ölen Cafer Ali'nin annesi Nisanur Sakin Üzüm (25) ve babası Ali Can Üzüm (26) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nisanur Sakin Üzüm'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Minik Cafer Ali'nin de cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-06-28 21:54:02

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