Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sevgilisinin vurduğu polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 15:18
        Sevgilisinin vurduğu polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti

        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da sevgilisi Aysel Baydar'ın (23) tabanca ile başından vurup, ağır yaraladığı polis memuru Abdullah Eroğlu (26), 42 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, 28 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel Baydar arasında tartışma çıktı. Baydar, kendisinden ayrılmak isteyen Eroğlu'nun beylik tabancasını alıp, ateş etti. Başından vurulan Eroğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Eroğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

        Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Aysel Baydar, ilk ifadesinde; 1 yıldır birlikte olduklarını, Eroğlu'nun ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktığını, tabanca ile ateş edip sevgilisini vurduğunu belirtti. Baydar, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan hastanede tedavi süren Abdullah Eroğlu, 42 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Eroğlu'nun cenazesi, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi.(DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-07-09 15:17:08

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'a imza attı
        Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'a imza attı
        Sağlık görevlisini darbeden refakatçi serbest
        Sağlık görevlisini darbeden refakatçi serbest
        Hasta yakını, 'çarşaf' tartışmasında sağlık çalışanını dövdü
        Hasta yakını, 'çarşaf' tartışmasında sağlık çalışanını dövdü
        Üvey anne cinayetinin perde arkasında taciz var
        Üvey anne cinayetinin perde arkasında taciz var
        Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
        Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
        Kaza sonrası otomobilinden inen yaralı sürücüye, başka araç çarptı
        Kaza sonrası otomobilinden inen yaralı sürücüye, başka araç çarptı