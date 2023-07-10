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        Köpeği av tüfeği ile öldürdü, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:36
        Köpeği av tüfeği ile öldürdü, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi

        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da av tüfeği ile bir köpeği öldüren E.Ö. (53) polis ekiplerince yakalandı. E.Ö. ifadesinde, köpeğin tavuklarına saldırdığını ve çocuğunu korkuttuğunu öne sürdü.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö. bir köpeği av tüfeği ile vurarak öldürdü. Durumu fark eden mahalleli, polise haber verdi. E.Ö. tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. E.Ö., ifadesinde; köpeğin 15 tavuğuna saldırıp, öldürdüğünü, çocuğunu korkuttuğunu, bu nedenle av tüfeği ile vurduğunu iddia etti. Soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-07-10 16:35:41

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