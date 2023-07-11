Evden altın ve döviz çalan kadın kameradan belirlenip yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da bir evden 25 gram altın ve 1000 dolar çalan Ayşe Altınsoy (51) güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yakalanıp, tutuklanan Altınsoy, emniyetteki ifadesinde "Bütün parayı harcadım" dedi.

Olay, geçen cumartesi günü Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmana gelen şüpheli kadın kapısı kilitli olmayan bir daireye girerek evdeki 25 gram altın ve 1000 doları alarak kaçtı. Eve gelen mağdur altın ve paralarının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. İhbarla eve gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede emniyette benzer suçlardan kaydı olan Ayşe Altınsoy'un gerçekleştirdiğini tespit etti. Altınsoy, Tacın Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Ayşe Altınsoy emniyetteki ifadesinde "Bütün parayı harcadım" dedi. Adliyeye sevk edilen Altınsoy tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-07-11 15:30:21