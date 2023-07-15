Aslı Naz istedi, depremzede aile kızlarının eğitimi için Kahramanmaraş'a döndü

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)KAHRAMANMAŞ merkezli depremde evleri hasar görünce İzmir'e giden Arıcıoğlu ailesi, kızları Aslı Naz (14) için memleketlerine döndü. Lise 1'inci sınıfta okuyan Aslı Naz Arıcıoğlu, notları düşünce ailesine dönmek istediğini söyledi. Aile de kızlarının isteğiyle memleketine dönüp konteyner kentte yaşamaya başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş'taki evleri hasar alan Arıcıoğlu ailesi İzmir'e gitti. Burada lise 1'inci sınıfta eğitimini sürdüren Aslı Naz Arıcıoğlu, notlarında düşme yaşayınca ailesine Kahramanmaraş'taki okuluna dönmek istediğini söyledi. Aile de kızları Aslı Naz için tekrar memleketlerine dönüp konteyner kente yerleşti.

'KIZIMIZIN GELECEĞİ İÇİN DÖNDÜK'

Aslı Naz'ın babası Durdu Arıcıoğlu, "Deprem sonrası evimiz ağır hasar alınca kısa süreliğine Mersin'e, oradan da İzmir'e gidip yerleştik. İzmir'de okula başlayan kızım Aslı Naz'ın derslerindeki başarısı düşmeye başladı. Derslerde 90-100 alan kızımın notları 45'e kadar düştü. Konuştuğumuzda, 'Baba ben Kahramanmaraş'ta okuduğum okula gitmek istiyorum' dedi. Biz de konteyner talep edip tekrar memleketimize geldik. Yaşantımızı burada sürdürüyoruz. Ben emekli eczacı kalfasıyım. Çalıştığım eczane de yıkıldı. Çok zor günler geçirdik. Allah'ım kimseye bir daha deprem yaşatmasın. Evimiz ve eşyalarımız gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Burada konteyner kentten oldukça memnunuz, devletimizden Allah razı olsun. Kızımın geleceği için tekrar memleketimize geldik. İzmir'de yapamadık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-07-15 10:51:39