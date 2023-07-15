Aksaray'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı düzenlendi

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA) AKSARAY'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 7'ncı yılı dolayısıyla vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla anıt önünde toplandı. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, "FETÖ'cülerin haince tertip ettiği 15 Temmuz darbe girişimi hafızalarda tazeliğini koruyor. Kalpte iz bırakmazsanız hafızada hiçbir şekilde yer almaz. Biz bir daha böyle kalkışmalara müsaade etmemek için her zaman çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, bayrak bilincini birlikte yaşamak şuurunu bu toprakların hangi bedellere kazanıldığını anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımız bu düstur ile büyürlerse nereden gelirse gelsin, her türle tehdit ile mücadele edebilirler. Onun için 7 yıl değil 70 yılda geçse bizler 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Biz bugün burada tüm Aksaraylılar olarak 15 Temmuz hain kalkışma eylemini kınamak, şehitlerimizi yad etmek için ve gazilerimizi anmak için birlikte bulunuyoruz" dedi. Konuşmaların ardından sanatçı Ahmet Şafak konseri ile etkinlikler devam etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-07-15 22:32:43