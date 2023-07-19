Okuldan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da bir okuldan hırsızlık yapan Rıdvan Sert (34), güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Haziran'da Bahçeli Mahallesi'nde bir okulda meydana geldi. 4 televizyon, 1 kaynak makinesi, 1 matkap çalınması sonrası okul yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarından şüphelinin daha önceden hırsızlık suçundan kaydı bulunan Rıdvan Sert olduğunu tespit etti. Polis, Kurtuluş Mahallesi´nde dün Rıdvan Sert´i yakalayarak, gözaltına aldı. Sert, emniyetteki ifadesinde çaldığı malzemeleri satıp parasını harcadığını itiraf etti. Bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-07-19 12:22:07