Sürücüsü direksiyon başında uyuklayan TIR, park halindeki 3 TIR'a çarptı: 4 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da sürücüsünün direksiyon başında uyukladığı TIR, park halindeki 3 TIR'a çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, TIR'larda yüklü malzemeler ise etrafa saçıldı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında NiğdeAnkara otoyolu Alayhan kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul´dan Mersin´e kargo götüren Sefa Demir (24) yönetimindeki 33 HL 251 plakalı TIR, yolun sağında, park halinde duran 3 TIR'a çarptı. Kazada Sefa Demir ve yanındaki Sedat Muhan (24) ile diğer TIR'lardaki Bayram Tümkaya (46) ve Fahri Tümkaya (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'larda yükle malzemeler etrafa saçılırken, araçta sıkışan yaralı sürücü Sefa Demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

`DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUM´

Sürücü Sefa Demir, polise verdiği ilk ifadesinde, ''İstanbul'dan Mersin'e kargo götürüyordum. Direksiyon başında uyudum ve çarptım'' dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-07-26 11:11:33