Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sürücüsü direksiyon başında uyuklayan TIR, park halindeki 3 TIR'a çarptı: 4 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:12
        Sürücüsü direksiyon başında uyuklayan TIR, park halindeki 3 TIR'a çarptı: 4 yaralı

        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da sürücüsünün direksiyon başında uyukladığı TIR, park halindeki 3 TIR'a çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, TIR'larda yüklü malzemeler ise etrafa saçıldı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında NiğdeAnkara otoyolu Alayhan kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul´dan Mersin´e kargo götüren Sefa Demir (24) yönetimindeki 33 HL 251 plakalı TIR, yolun sağında, park halinde duran 3 TIR'a çarptı. Kazada Sefa Demir ve yanındaki Sedat Muhan (24) ile diğer TIR'lardaki Bayram Tümkaya (46) ve Fahri Tümkaya (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'larda yükle malzemeler etrafa saçılırken, araçta sıkışan yaralı sürücü Sefa Demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        `DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUM´

        Sürücü Sefa Demir, polise verdiği ilk ifadesinde, ''İstanbul'dan Mersin'e kargo götürüyordum. Direksiyon başında uyudum ve çarptım'' dedi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-07-26 11:11:33

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği

        Benzer Haberler

        Milletvekili Aydoğdu ve Başkan Dinçer, Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliyesi'ni inceledi
        Milletvekili Aydoğdu ve Başkan Dinçer, Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliyesi'ni inceledi
        Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 130 sporcu Hasan Dağı'ndan uçacak
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 130 sporcu Hasan Dağı'ndan uçacak
        Aksaray'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Aksaray'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Aksaray Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslar ilgi görüyor
        Aksaray Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslar ilgi görüyor
        Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni belediye hizmet binası inşaatını inceledi
        Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni belediye hizmet binası inşaatını inceledi