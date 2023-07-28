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        Aksaray'da minibüs, otomobile çarptı; 7 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:13
        Aksaray'da minibüs, otomobile çarptı; 7 yaralı

        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da minibüsün otomobile arkadan çarptığı kazada 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında NiğdeAnkara Otoyolu Ortaköy gişeler yakınında meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ile memleketi Bitlis'e tatile giden Nebi Tursun (39) yönetimindeki 34 ZF 6895 plakalı minibüs, İsmail Varol (68) yönetimindeki 06 AF 2293 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Tursun, eşi Nafiya Tursun (42) çocukları Hatice Zeynep (6), Zehra (4), Bedirhan (13) ve Narın Tursun (10) ile diğer sürücü İsmail Varol yaralandı. 6 kişilik aile sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; İsmail Varol ise Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayı anlatan Nebi Tursun, "Otomobil sürücüsü uykuda, en sağ şeritten sola geçip yoldaki bariyerlere çarptı. Ben de yavaşladım ama kurtaramadım. En sağdan bir anda sola geçti. 2 sefer yolda zikzak yaptı" dedi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-07-28 14:12:25

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