ATV ve motosikletle drift yapan 6 sürücüye 122 bin lira ceza

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da caddeyi trafiğe kapatarak drift yapan 5 ATV ve 1 motosiklet sürücüsüne toplam 122 bin lira para cezası uygulandı.

Olay, pazar günü Taşpazar Mahallesi 861 Sokak'ta meydana geldi. Caddeyi trafiği kapatan 5 ATV ve 1 motosiklet sürücüsü bir süre drift yaptı. Bu anların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri tespit etti. Ekipler her sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu´nun 67/1-D maddesi `Kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın yönünün ani olarak değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-Drift atmak´ gereğince 20 bin 342'şer lira olmak üzere toplam 122 bin lira para cezası uyguladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-08-01 11:37:14