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        Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 22:11
        Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da bir kişinin, otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        AksarayKonya kara yolu Karasu kavşağında saat 19.50 sıralarında bir kişi, seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk yapan kişi, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu sırada yoldan geçen başka araçtaki vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-02 22:10:22

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