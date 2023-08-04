Alışveriş yaptığı marketten 16 bin lira çaldı; o anlar kamerada

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, markette kasiyerin kasanın yanına bıraktığı 16 bin lirayı çalan Çapan Dede Akman (57), tutuklandı. Parayı harcadığını söyleyen şüphelinin, 4 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Temmuz saat 16.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Çapan Dede Akman, markette alışveriş yaptıktan sonra, kasada, aldığı ürünün parasını ödedi. Kasiyer, yeni müşteriyle ilgilenirken, karşı kasada ise kasiyerin daha önce kasanın yanına bıraktığı 16 bin lirayı alıp marketten ayrıldı. Kasiyer, durumu fark edip polise bildirdi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin 4 suçtan kaydı olan Çapan Dede Akman olduğunu tespit edip, şüpheliyi yakalandı. İfadesinde, çaldığı 16 bin lirayı harcadığını söyleyen Akman, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-08-04 16:43:16