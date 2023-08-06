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        Hasandağı'nda Yamaç Paraşütü Dünya Kupası tamamlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 10:38
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        Hasandağı'nda Yamaç Paraşütü Dünya Kupası tamamlandı
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        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)Aksaray'da Hasandağı'nda 35 ülkeden 130 sporcunun yarıştığı Yamaç Paraşütü Dünya Kupası renkli görüntülerle tamamlandı.

        Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunca Hasandağı'nda Yamaç Paraşütü Dünya Kupası düzenlendi. 29 Temmuz'da başlayan yarışlar sonunda, genel klasmanda birinciliği Stan Radzıkowskı, ikinciliği Ferdinand Vogel, üçüncülüğü ise Petr Kostrhun elde etti. Kadın pilotlar klasmanında birinci Alexia Fıscher, ikinci Jenny O'neıl, üçüncü de Silvia Buzzı Ferrarıs oldu. Kulüpler Kategorisinde ise Jack Jones Kulübü birinci, Nearbirds Kulübü ikinci, Chinese Taipei Gliding Kulübü de üçüncü sırada organizasyonu tamamladı.

        15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kupa törenine Aksaray Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Aksaray Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski, Türkiye Hava Sporları Federasyonu As Başkanı Abdullah Kahraman ile sporcular katıldı.

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        Türkiye Hava Sporları Federasyonu As Başkanı Abdullah Kahraman, ''Aksaray organizasyona güzel bir şekilde ev sahipliği yaptı.Pilotlar 120 ile 150 kilometrelik tüm uçuşlarını Anadolu´nun bozkırında sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. 35 ülkeden gelen 135 sporcu Aksaray´a hayran kaldı. 2024 yılanda ise şehrimizde süper final yarışlarını da yapmayı planlıyoruz" dedi.

        Tören, protokol üyelerinin dereceye giren pilotlara kupa ve madalyalarını vermesinin ardından sona erdi. (DHA)

        DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-06 10:37:52

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