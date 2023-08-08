Filipinler'den aşkının peşinde Türkiye'ye geldi

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Ortaköy ilçesinde bedensel engelli Alihan Şahin (27) ile 5 yıl önce internette tanıştığı Filipinler uyruklu Maris Abraham (27) dünyaevine girdi. Türk örf ve adetlerine uygun düzenlenen düğünde konuşan Abraham, aşkının peşinden Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Ailesiyle İngiltere'de yaşayan Alihan Şahin, 5 yıl önce internette tanıştığı, Filipinler uyruklu Maris Abraham'la arkadaş oldu. Arkadaşlıklarına internet üzerinden devam eden ikilinin arasında bir süre sonra aşk başladı. Abraham'la evlenmeye karar veren Alihan Şahin ile babası Ahmet Şahin Filipinler'e gitti. Damadın ailesi ilk önce Türk adetlerine uygun olarak Abraham'ı ailesinden istedi. Ailenin onay vermesiyle çiftin düğün tarihi kararlaştırıldı ve 6 Ağustos Pazar günü Ortaköy ilçesinde düğün yapıldı. Abraham'ın, Filipinler'deki ailesi de düğünü canlı olarak, telefondan izletildi.

`ALİHAN´I GÜZEL KALBİ İÇİN SEÇTİM´

Nikah sonrası sevinç gözyaşları içinde konuşan Maris Abraham, ''Hepinize beni bu kadar sıcak ve güzel karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Farklı kültürden birisi olarak beni kabul ettiğiniz için çok minnettarım. Ailemden ve arkadaşlarımdan uzak, burada olduğuma inanamıyorum. Onları çok özlüyorum ancak burada da bana her zaman güzel davranan ve arkamda duran büyük bir ailem var artık. Alihan ve bana saygı duyan herkese teşekkür ederim. Alihan´ın ailesi bana bir prenses ve kendi kızları gibi davranıyorlar. Farklı kültürlerden olsak da birbirimizi tamamlıyoruz. Alihan´ın dünyası çok renkli. Her zaman herkes için en iyisini diliyor. Birlikte hayatı keşfetmemiz için onun iyi ve kötü gününde, hastalıkta ve sağlıkta onun yanında olacağım. Çünkü ben onun yarısıyım. Ben onun eşiyim ve ona her zaman iyi davranacağım. Böyle bir ailem olduğu için çok şanslı hissediyorum ve aşkımın peşinden Türkiye'ye geldim" diye konuştu.

Alihan Şahin ise, "Eşimle internetten tanıştık ve 5 yıldır birlikteyiz. Babam ile Filipinler´e gittik. Eşimin ailesiyle orada tanıştık. Aksaray´ın Ortaköy ilçesine de düğün yapmak için geldik. Düğünümüz çok güzel oldu'' dedi. (DHA) DHA-Magazin Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-08-08 12:42:06