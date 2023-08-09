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        TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:16
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        TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
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        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da TIR'a arkadan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Emirhan Pınarbaşı (20) öldü, arkadaşı İbrahim Korkmaz (18) yaralandı. 

        Kaza, dün saat  21.30 sıralarında AksarayAnkara kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Emirhan Pınarbaşı yönetimindeki plakasız motosiklet, Konya'dan Rusya'ya makine yedek parçası taşıyan Ahmet Avcı'nın (34) kullandığı 31 ADJ 252 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Emirhan Pınarbaşı ile arkasındaki arkadaşı İbrahim Korkmaz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Pınarbaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        TIR şoförü Ahmet Avcı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-09 10:15:36

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