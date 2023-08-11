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        Aksaray'daki zincirleme kazada ölenler, güvercin almaya gidiyormuş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:26
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        Aksaray'daki zincirleme kazada ölenler, güvercin almaya gidiyormuş
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        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 3 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Deliaslan (25) ile kız arkadaşının oğlu Mehmet Uğur Kuruk'un (13), Kırşehir'den Niğde'ye güvercin almaya gittikleri ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 22.20 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Aksaray'a tarım işçisi olarak giden Ferdi Taş (33) yönetimindeki 01 FOB 665 plakalı otomobilin lastiği patladı. Ferdi Taş ile araçtakiler, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilden indi. Bu sırada Mehmet Deliaslan'ın kullandığı 51 KZ 102 plakalı otomobil, Taş'ın aracına arkadan çarptı. Hüseyin Büyük (42) yönetimindeki 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araç da her iki otomobile çarptı.

        9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada sürücülerden Mehmet Deliaslan ile yanındaki Mehmet Uğur Kuruk, hayatını kaybetti. Diğer sürücü Ferdi Taş, yanındaki Havin Taş (14), Muharrem Taş (19), Narin Taş (9), Bektaş Taş (7), Mahsuni Ateş (29), Tekin Eşme (25) ve Bektaş Taş (7) ile diğer araç sürücüsü Hüseyin Büyük yaralandı. İhbarla kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        ARAYIP, GERİ DÖNMELERİNİ İSTEMİŞ

        Mehmet Uğur Kuruk'un, Mehmet Deliaslan'ın bir süre önce evlenmek için istemeye gittiği kız arkadaşı Özlem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıktı. Deliaslan'ın, Mehmet Uğur'a, 'Gel sana takla güvercini alalım' diyerek Kırşehir'den Niğde'ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Durumdan habersiz olan Özlem Tok'un ise Deliaslan'ı telefonla arayıp, oğlunu götürmesine tepki gösterip, geri dönmelerini söylediği belirtildi.

        MEHMET'İN BABASINDAN ESKİ EŞİNE TEPKİ

        Öte yandan kazayı duyup gelen Mehmet Uğur Kuruk'un babası Yaşar Kuruk, hastanenin acil servisi önünde bekleyen eski eşi Özlem Tok'a, tepki gösterip, saldırmak istedi. Polis ve güvenlik görevlileri, araya girip, saldırıyı engelledi. Cenazeler, otopsinin ardından Kırşehir'e gönderilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-11 14:25:40

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