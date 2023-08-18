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        Adıyaman´da kazada ölen anne, kızı ve torunu, Aksaray´da toprağı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:25
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        Adıyaman´da kazada ölen anne, kızı ve torunu, Aksaray´da toprağı verildi
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        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)ADIYAMAN´da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Cansu Güler (55) ile kızı Sultan Eken (33) ile 10 aylık oğlu Eren Eken memleketleri Aksaray'da toprağa verildi. Eşi, kızı ve torununu kaybeden Ender Güler´i, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer teselli etti.

        Kaza, 16 Ağustos günü Adıyaman Gölbaşı kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çelik'in kullandığı 06 CIR 664 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılanlardan Cansu Güler ile kızı Sultan Eken, damadı Sefa Eken ve torunu Eren Eken´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Akif Eken, Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Cansu Güler ile kızı Sultan Eken ve torunu Eren Eken´in cenazeleri, yakınları tarafından alınıp, memleketleri Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi'ndeki cenazede yakınları gözyaşı döktü. Anne, kızı ve torunu, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Eşini, kızını ve torununu kaybeden Ender Güler´i, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer teselli etti. Sefa Eken´in ise Karabük´te toprağa verildiği öğrenildi. 

        DÜĞÜN ERTELENDİ

        Cansu Güler´in küçük kızı Şeyma Güler´in 19 Ağustos günü kına merasimi ve 20 Ağustos günü olan düğünü ise cenazelerden dolayı ertelendi. Akif Eken`in de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-18 15:24:56

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