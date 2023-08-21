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        Gölette mahsur kalan yaralı pelikan AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 20:25
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        Gölette mahsur kalan yaralı pelikan AFAD ekiplerince kurtarıldı
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        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY´da sulama göletinde olta iğnelerine takılarak mahsur kalan yaralı pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Pelikan, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Helvadere beldesinde bulunan sulama göletinde, pelikanın kanat ve gagasına olta iğnelerinin takılarak mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri gölete bot ile girerek pelikanın kanat ve gagasına takılan balık kancalarını çıkarıp kurtardı. Pelikan, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Ekipler yaralı pelikanı Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-21 20:24:53

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