Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Selçuk Bayraktar: İnsansız hava araçlarında yapay zeka çalışmaları yürütüyoruz

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:52 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selçuk Bayraktar: İnsansız hava araçlarında yapay zeka çalışmaları yürütüyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salih BÜYÜKSAMANCIErkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugün yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz. Uçuş emniyetini arttırmak, aynı zamanda uçağın çevresini görüp, anlamasını sağlayacak algoritmalar üzerinden daha çok çalışılıyor. Elbette insansız hava aracı platformlarımız için daha çok bu çalışmaları yürütüyoruz ama bir yandan da Cezeri dediğimiz uçan arabamızı hazırlıyoruz" dedi.

        Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Tuz Gölü atış alanında düzenlenen Roket Yarışması'nın finalini izleyen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bu yarışmalara hazırlanan takımlar, projelerini gerçekleştirebilsin diye maddi destek alıyor. Aynı zamanda maddi ödüller de var. Tabii bütün bunlar, başarılarının yanında belki çok önemli bir yer tutmayabilir. Ama daha önemlisi; bu takımların, kurdukları bu takım ruhunu girişimlere taşıyarak, o girişimlerle dünyaya damgasını vuracak işlere imza atmaları. Bu yarışma, bir anlamda onun başlangıç adımı olmuş oluyor" dedi.

        Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın süpersonik versiyonuna ilişkin de Selçuk Bayraktar, "Önümüzdeki yıllarda o varyantını da tasarlıyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor ama Kızılelma A dediğimiz ilk varyantı, süpersonik olmayan varyantını şu anda üretime hazırlıyoruz" diye konuştu.

        'İNSANI TÜMÜ İLE DEVREDEN ÇIKARTACAK ÇALIŞMALAR DEĞİL'

        Yapay zeka ile insansız hava araçlarına yönelik çalışmalardan bahseden Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

        "Platformlarımızda hem durumsal farkındalığı hem de uçuş emniyetini arttırmak için ileri düzey algoritmalar dediğimiz, bugün yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz. Ama bu çalışmalar, insanı tümü ile özellikle silahlı platformlarda devreden çıkartacak şekilde değil. Uçuş emniyetini arttırmak, aynı zamanda uçağın çevresini görüp, anlamasını sağlayacak algoritmalar üzerinden daha çok çalışılıyor. Elbette insansız hava aracı platformlarımız için daha çok bu çalışmaları yürütüyoruz ama bir yandan da Cezeri dediğimiz uçan arabamızı hazırlıyoruz. Geleceğe yönelik buradan geliştirdiğimiz teknolojileri de bu platforma aktarmış olacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Salih BÜYÜKSAMANCI-Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-23 10:51:02

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        TOGG ilanları mercek altında
        TOGG ilanları mercek altında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması

        Benzer Haberler

        Gölette mahsur kalan yaralı pelikan AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Gölette mahsur kalan yaralı pelikan AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Silahlı baskında araya girince öldürülmüş
        Silahlı baskında araya girince öldürülmüş
        Aksaray'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan zanlı tutuklandı
        Aksaray'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan zanlı tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
        GÜNCELLEME - Aksaray'da evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Aksaray'da evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da tır ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aksaray'da tır ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı