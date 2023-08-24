SURİYELİ GRUP ARASINDAKİ BORÇ- ALACAK KAVGASI HASTANEDE DE SÜRDÜ; 2 YARALI
Giriş: 24.08.2023 - 23:43 Güncelleme: 24.08.2023 - 23:43
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-Yaralı 2 Suriyelinin hastaneye gelişi
Sedye ile götürülmesi
-Yaralılar giderken yakınlarının tekme tokat saldırması anı
Güvenlik ve polisin kavgayı ayırması
-Takviye gelen polislerin görüntüsü
-Polıs ekiplerinin acil seriv önünde beklemesi
-Genel detaylar
HaberKamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray
2023-08-24 23:42:28