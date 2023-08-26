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        Bariyerlere çarpan otomobilin 16 yaşındaki sürücüsü öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:56 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:57
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        Bariyerlere çarpan otomobilin 16 yaşındaki sürücüsü öldü
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        Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY´ın Eskil ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücü Muhammed Enes Dağlı (16) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Eskil ilçesi Bozcamahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz Muhammed Enes Dağlı´nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 68 ACB 387 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Dağlı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Hilmi YOL

        2023-08-26 10:55:37

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