Motosikletten düşen liseli, yaşamını yitirdi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Gülağaç ilçesinde motosikletten düşen lise öğrencisi Furkan Ertan (15), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gülpınar beldesinde meydana geldi. Furkan Ertan tarlada plakasız motosikletten düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Furkan Ertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ertan´ın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Niğde'nin Çiftlik ilçesi Bozköy beldesine götürüldü.

YAKINLARININ HAYVANLARINI OTLATIYORMUŞ

Cenazeyi teslim alan Bozköy Belediye Başkanı Ömer Dalgıç, "Çobanlık yapan çocuğumuz, motosikletten düşüp kaza yerinde yaşamını yitirmiş. Okul parası ve ailesine destek için çalışıyormuş ve lise 2'nci sınıfa gidecekti. Çalıştığı ve çobanlık yaptığı yer de akrabalarının yeriydi. Biz de cenazeyi teslim aldık ve defin için beldemize götürüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-08-26 14:13:56