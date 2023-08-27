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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:51 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:52
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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı
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        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, takla atan otomobilin sürücüsü Mustafa Sabri Okumuş (49) yaşamını yitirdi, aynı aileden 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarından Aksaray Ankara kara yolu 28'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul´dan Konya'nın Ereğli ilçesine giden Mustafa Sabri Okumuş´un direksiyon kontrolünü kaybettiği 34 KT 1817 plakalı otomobil, takla attı. Kazada, sürücü Mustafa Sabri Okumuş, eşi Dilber Okumuş (41) ile çocukları Fatma Sare (14) ,Mehmet Selim (7) ve Zeynep Sevde Okumuş (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şarampoldeki otomobil, kamyonete halatla bağlanarak kayması engellendi. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Sabri Okumuş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Selim Okumuş ile Zeynep Sevde Okumuş´un durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-27 11:50:37

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