Düğün konvoyunda drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da düğün konvoyunda otomobiliyle drift atan Mesut İ.'ye (21), 20 bin 342 lira idari para cezası kesildi. Otomobil ise 2 ay trafikten menedildi.

Sanayi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde düğün konvoyunda bulunan Mesut İ., 68 ES 746 plakalı otomobiliyle drift attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis, Mesut İ.´nin adresini belirledi. Ekipler, sürücüye 'Kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi veya yönünün ani olarak değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi' suçundan 20 bin 342 lira idari para cezası kesti, otomobili ise 2 ay trafikten menedildi. Mesut İ. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-08-28 13:30:43