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        Otobüste ayağına bastığı yolcuyu darbedip, palayla yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:41 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:42
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        Otobüste ayağına bastığı yolcuyu darbedip, palayla yaraladı
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        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da yolcu otobüsünde Mustafa K. (29) ayağına bastığı için kendisini uyaran Erdal Adıgüzel'i (28) önce darbetti, otobüs durunca ise pantolonuna sakladığı pala ile çenesinden, boynundan ve sırtından yaraladı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında AksarayAdana kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul´dan Osmaniye´ye annesi Veda Adıgüzel ile giden Erdal Adıgüzel yolculuk sırasında, otobüsteki Mustafa K.'yi, ayağına bastığı için uyardı. Bunun üzerine Mustafa K. ile kardeşi Halil İbrahim K. (18) Adıgüzel´e saldırıp darbetmeye başladı. Otobüstekilerin araya girmesiyle kavga yatıştı. Otobüs kısa süre sonra bir tesiste mola verdi. Otobüsten inen Erdal Adıgüzel´e Mustafa K., pantolonundan çıkardığı palayla saldırdı. Annesinin yanında çene, boyun ve sırtından yaralanan Adıgüzel, kanlar içinde kaldı. Adıgüzel, çağrılan sağlık görevlileri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 60 santim olan palayı ele geçirdi. Mustafa K.ve kardeşi Halil İbrahim K.'yi gözaltına alındı.

        'MOLADA PALAYLA SALDIRDI'

        Hastanede yaşadığı olayı anlatan Veda Adıgüzel, "İstanbul´dan Osmaniye´ye kız kardeşimin düğününe gitmek için yola çıktık. Normal yolculuk yaparken adam gitti, geldi. Önce muavin ve şoförle tartıştı. Daha sonra oğlumun ayağına basmış. Bunun üzerine oğlum kendisini uyardı. Oğlum, 'Neden yerinde oturmuyorsun ayağıma basıyorsun' dedi. O esnada hemen saldırdı. Orada saldırınca otobüsü durdurdular ve ayırdılar. Ondan sonra mola vermek için indik. İner inmez 'gel burada kapışalım' diyerek kocaman bir pala ile saldırdı ve oğlumu yaraladı. Bacağından çıkarttığı palayı sallamaya başladı. Türkiye´de yolculuk yaparken bile palayla geziliyorsa başka bir şey demiyorum" dedi.

        Gözaltına alınan kardeşlerden Halil İbrahim K., palayla saldıranın ağabeyi olmasına rağmen kendini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni güzel çek. Canım istedi bıçakladım" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-30 13:40:58

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