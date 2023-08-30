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        AK Parti'li Yılmaz: 31 Mart yerel seçimlerine hazırız

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:25 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:26
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        AK Parti'li Yılmaz: 31 Mart yerel seçimlerine hazırız
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        Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "2024 yılının 31 Mart tarihinde bir yerel seçim olacak. Biz sınav tarihi belli olduğunda 2 gün önce çalışan tembel öğrencilerden değiliz. Biz 31 Mart tarihindeki seçimlere, bundan 4,5 yıl önceki seçimlerin ertesi günü başlamış bir siyasi partiyiz" dedi.

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Yılmaz, "2024 yılının 31 Mart tarihinde bir yerel seçim olacak. Biz sınav tarihi belli olduğunda 2 gün önce çalışan tembel öğrencilerden değiliz. Biz 31 Mart tarihindeki seçimlere, bundan 4,5 yıl önceki seçimlerin ertesi günü başlamış bir siyasi partiyiz. Bizim muhalefet gibi bir endişemiz yok. Tüm hazırlıklarımız tamam" dedi.

        'ONLAR BİRBİRLERİYLE MÜCADELE EDİYORLAR'

        Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: 

        "Yıllardır bu işlerin içerisinde birisi olarak bütün samimiyetimle söylüyorum gönül işi çok önemli. Biz işimizin hep başındayız, kim bilir siyasi muhaliflerimiz ne yapıyordur. Muhaliflerimizin ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor ama bizimle aralarındaki en temel farklardan birisi onlar birbirleriyle mücadele ediyorlar." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-30 18:24:35

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