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        Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 23:31 Güncelleme: 30.08.2023 - 23:32
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        Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, odun yüklü kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Mun (35) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeşilova Beldesi yolu Ulukışlatolu köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Mun yönetimindeki 68 ACN 889 plakalı otomobil, İsmail Yeni (31) yönetimindeki 68 ACT 818 plakalı odun yüklü kamyonete arakadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Mun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İsmail Yeni ile yanındaki Adem Demir (28) ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Mun´un cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsünün ise tedavisi sonrası gözaltına alınacağı öğrenildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-30 23:30:10

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