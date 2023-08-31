Aksaray'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akın köyü yakınlarında meydana geldi. Gökhan Kırcıl (30) yönetimindeki 68 ADP 187 plakalı hafif ticari araç, Orhan Yalcın (41) yönetimindeki 68 ACC 571 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Kırcıl'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonetin sürücüsü Orhan Yalcın ile Mertcan Çelik (17), İbrahim Coşkun (37) Yaşar Koyuncu (54) ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-08-31 21:36:06