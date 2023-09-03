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        Aksaray'da yağmur ve dolu, çerezlik ayçiçeğini vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:53
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        Aksaray'da yağmur ve dolu, çerezlik ayçiçeğini vurdu
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        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)-AKSARAY'da etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle harman yerine serilen 600 tonluk çerezlik ayçiçeği, su altında kalarak, zarar gördü.

        Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, özellikle Yeşiltepe ve Yeşilova beldeleri ile Sapmaz ve Baymış köylerinde mısır ve şeker pancarı ekili olan arazilerin büyük bir bölümüne zarar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası yetkilileri, bölgede zararı tespit etmek için çalışma başlattı. Ayrıca Yeşiltepe beldesinde, çiftçilerin kuruması için harman yerine serdiği 600 ton çerezlik ayçiçeği, su altında kaldı. Çiftçi Hacı Mehmet Özyön, "Dün akşam saatlerinde bir anda yağmur başladı. Daha sonra yağmur, doluya döndü. Hemen beldemize 3 kilometre uzaklıktaki harman yerine gittik. Gittiğimizde harman yerindeki brandalar ile ürünlerin üzerlerine örttük. Yağmur şiddetini artırınca birkaç gün önce hasat ettiğimiz tonlarca ayçiçeği, sular altında kaldı. Burada, beldemizdeki tüm çiftçilerin ayçiçeği vardı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-09-03 14:51:12

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