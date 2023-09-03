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        Aksaray'da sel nedeniyle yol yarıldı; sulara kapılan araçta mahsur kaldılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 23:09 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:10
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        Aksaray'da sel nedeniyle yol yarıldı; sulara kapılan araçta mahsur kaldılar
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        Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sağanağın neden olduğu sel sonucu yol yarıldı. Yarılan yolda sele kapılıp yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Son anda sele kapılmaktan kurtulan diğer araçlarda bulunan 13 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 

        Kentte, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanağın ardından oluşan sel suları nedeniyle Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde yol yarıldı. Yarılan yolda sele kapılan 1 otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. O sırada yoldan geçen diğer araçlar ise son anda sele kapılmaktan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapatılırken sele kapılmaktan son anda kurtulan araçlarda bulunan 13 kişi ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yarılan yolda sele kapılıp sürüklenen araçta mahsur kalanların kurtarılması için çalışma sürüyor.  

        Sele kapılmaktan kurtulan Yasin İn, ''Eşim ve çocuklarımla birlikte aracımızla giderken, aniden yağmur yağmaya başladı. Tam akaryakıt istasyonun yakınında denk geldiği için durdum. Eşim ve çocuklarımla indim. Kısa bir süre aracı sel aldı götürdü. İyi ki araçtan indik. Yoksa bizi de araçla birlikte götürürdü" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-09-03 23:08:25

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