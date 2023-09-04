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        AKSARAY'DA SEL NEDENİYLE YOL YARILDI; SULARA KAPILAN ARAÇTA MAHSUR KALDILAR: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:46 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:46
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        AKSARAY'DA SEL NEDENİYLE YOL YARILDI; SULARA KAPILAN ARAÇTA MAHSUR KALDILAR: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP (2)
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        SÜRÜCÜ KURTULDU, EŞİ ÖLDÜ

         

        Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)Aksaray'da sağanağın neden olduğu sel sonucu yarılan yolda suyun akıntısına kapılan otomobilin sürücüsü Çapan En, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde mahsur kalan eşi Gülseren En'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Gülseren En'in cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içinden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.KAYIP BEBEK ARANIYOR 

        Sel sularına kapılmaktan son anda kurtulan araçlardaki 13 kişinin tedbir amaçlı kaldırıldığı hastanedeki sağlık kontrollerinin devam ettiği belirtildi. Hastaneye kaldırılanlar arasındaki bir ailenin ise bebeklerinin kayıp olduğunu belirtmesi üzerine bölgeye takviye olarak jandarma komanda ekipleri de çağrıldı. Jandarma, polis, AFAD, UMKE ve itfaiyeden oluşan yaklaşık 150 kişilik ekip, kayıp olan bebeğin bulunması için sel bölgesinde çalışma başlattı. Görüntü Dökümü 

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        Çapan En'in kurtarılması 

        Bebek için arama kurtarma çalışması DHA-Gündem Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-09-04 00:45:49

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