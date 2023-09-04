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        AKSARAY'DA SEL NEDENİYLE YOL YARILDI; SULARA KAPILAN ARAÇTA MAHSUR KALDILAR: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 01:10 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:10
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        AKSARAY'DA SEL NEDENİYLE YOL YARILDI; SULARA KAPILAN ARAÇTA MAHSUR KALDILAR: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP (3)
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        VALİ KUMBUZOĞLU: 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, 1 BEBEK KAYIP Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)-Aksaray'da meydana gelen sel felaketinin ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Vali Kumbuzoğlu, sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 1 çocuğun da kayıp olduğunu açıkladı. Kumbuzoğlu, "Bugün saat 20.30 civarında ilimiz Sevinçili, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkiinde meydana gelen sağanak yağıştan kaynaklı sel afeti meydana gelmiştir. İhbarlar alındığı andan itibaren oluşturulan kriz masasıyla devletimizin tüm kurumları seferber edilmiştir. Bölgede çalışmalara başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. Şu an itibarıyla 14 afetzedemize hastanemizde müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir kadın hastamızın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları devam etmektedir." dedi. Görüntü Dökümü 

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        Sel görüntüleri

        Vali Kumbuzoğlu'nun açıklaması 

        Genel ve detayDHA-Gündem Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-09-04 01:09:09

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