Aksaray'da sel nedeniyle yol yarıldı; sulara kapılan araçta mahsur kaldılar: 1 ölü, 1 kayıp (4)

ASEL BEBEK, ANNESİNİN KUCAĞINDAN DÜŞÜP SELDE SÜRÜKLENMİŞ

Aksaray'da meydana gelen selde kayıp olan bebekle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Nazif Balcan (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye Balcan'ın içinde bulunduğu aracın sele kapılıp sürüklendiği ve bir süre sonra çiftin kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldukları belirtildi. Bu sırada anne Hayriye Balcan'ın kucağındaki 3 aylık bebeği Asel'in kayıp düştüğü ve akıntıda sürüklenerek kaybolduğu öğrenildi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan ekibin Asel'i arama çalışmaları sürüyor.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılanlar arasında yer alan anne Hayriye Balcan'ın ise halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-09-04 01:48:15